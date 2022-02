Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino pourrait chambouler les plans du Qatar !

Publié le 3 février 2022 à 17h45 par Th.B.

Bien que le PSG ait semble-t-il tenté d’attirer Zinedine Zidane cet hiver selon Le Parisien, une élimination prématurée du club de la capitale en Ligue des champions ne déboucherait pas sur le licenciement de Mauricio Pochettino, faute de remplacement. Néanmoins, l’entraîneur du PSG pourrait plier bagage de son plein gré…

D’ici la fin de la saison, il pourrait se passer beaucoup de choses du côté du PSG. En effet, d’ores et déjà éliminé de la Coupe de France et devant faire face au Real Madrid pour les 1/8èmes de finale de la Ligue des champions, le club de la capitale pourrait voir sa saison prendre un énorme tournant début mars si une élimination prématurée venait à survenir après une demi-finale l’an passé et une finale en 2020. Pire, la position de Mauricio Pochettino, déjà fragilisée comme le10sport.com vous le dévoilait en novembre dernier, pourrait déboucher sur une situation insoutenable pour l’argentin au Paris Saint-Germain. Néanmoins, et ce bien que les décideurs du PSG aient tenté de se séparer de Pochettino en le remplaçant par Zinedine Zidane cet hiver, devraient adopter une autre stratégie si la campagne européenne du PSG prenait fin après le Real Madrid.

Le PSG ne pourrait pas licencier Pochettino en cas de bavure face au Real Madrid, mais…