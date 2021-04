Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino place ses pions pour l’avenir de Kylian Mbappé…

Publié le 14 avril 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

L’avenir de Kylian Mbappé étant encore très incertain au PSG, Mauricio Pochettino n’a pas manqué de déclarer sa flamme à l’attaquant français… dans le but de le faire prolonger au plus vite ?

Ce n’est plus un secret pour personne, le dossier Kylian Mbappé est la grande urgence du moment au sein du PSG. Comme le10sport.com vous l’a récemment révélé en exclusivité, les discussions bloquent actuellement avec l’attaquant français qui, s’il n’est pas forcément réticent à l’idée de prolonger, ne souhaite pas pour autant signer un contrat sur le long terme qui lui fermerait les portes à un éventuel départ dans les prochaines années. Le PSG a donc du pain sur la planche pour prolonger Kylian Mbappé, et Mauricio Pochettino y met du sien…

« C’est impossible de ne pas l’aimer »