Mercato - PSG : Pochettino envoie un message fort à Xavi Simons !

Publié le 8 janvier 2022 à 14h15 par A.M.

Alors que la situation de Xavi Simons continue d'être commentée, Mauricio Pochettino annonce la couleur au jeune Néerlandais.

En fin de contrat en juin prochain, Xavi Simons est au cœur de toutes les attentions. Titulaire lors des deux derniers matches de Coupe de France, le jeune milieu de terrain néerlandais en attend plus pour prolonger et réclame encore du temps de jeu supplémentaire. Compte tenu de nombreux absents au PSG, Xavi Simons sera présent dans le groupe qui se déplace à Lyon dimanche soir. L'occasion pour Mauricio Pochettino de lui envoyer un message fort

Pochettino demande du temps à Xavi Simons