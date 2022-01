Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino envoie un message fort à Mbappe !

Publié le 9 janvier 2022 à 20h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappe a donné sa parole au Real Madrid pour la saison prochaine, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Avant le choc face à l'OL ce dimanche soir, Mauricio Pochettino a envoyé un message fort sur l'avenir de son numéro 7.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé est de plus en plus proche d'un départ. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 parisien refuse toujours de prolonger pour pouvoir signer au Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en excusivité, Kylian Mbappe a même déjà un accord de principe avec le club merengue, puisqu'il a donné sa parole à Florentino Pérez pour évoluer à la Maison-Blanche la saison prochaine. En attendant, Kylian Mbappe a rendez-vous au Groupama Stadium pour affronter l'OL avec le PSG ce dimanche soir. Et avant le coup d'envoi de ce choc de Ligue 1, Mauricio Pochettino s'est livré sur le cas Mbappe.

«C’est incroyable de l’avoir ici au PSG, je suis très content de l’avoir»