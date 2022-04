Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a vendu la mèche pour son avenir ?

Publié le 1 mai 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Mauricio Pochettino s’est agacé vendredi soir au sujet de nombreuses spéculations sur son avenir au PSG, et l’entraîneur argentin remis en question tout son discours initial.

Jeudi, en conférence de presse, Mauricio Pochettino avait été invité à s’exprimer sur son avenir ainsi que celui de Kylian Mbappé au PSG, et la réponse de l’entraîneur argentin semblait claire pour l’audience présente : « Aujourd’hui, je reste à 100% au PSG l'an prochain », semblait avoir indiqué Pochettino. Pourtant, après la rencontre face au RC Strasbourg vendredi soir (3-3), l’entraîneur du PSG s’est agacé au micro de Prime Video et a affiché une toute autre version sur sa situation personnelle.

« Ça a été sorti de son contexte. Je suis très fatigué »