Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme coup de gueule de Pochettino sur les rumeurs !

Publié le 30 avril 2022 à 8h45 par Thibault Morlain

Alors que les derniers propos de Mauricio Pochettino avaient fait énormément réagir, l’entraîneur du PSG s’est montré agacé des rumeurs provoquées par ses paroles.

Avant la rencontre face à Strasbourg, Mauricio Pochettino avait tenu des propos très forts, à la fois sur son avenir, ainsi que sur celui de Kylian Mbappé. Devant les journalistes, l’entraîneur du PSG avait alors assuré qu’il serait toujours là à 100% la saison prochaine, de même que son numéro 7, lui qui arrive pourtant au terme de son contrat. De quoi faire énormément réagir et au terme de la rencontre face à Strasbourg, Pochettino a souhaité remettre les choses au point.

« Je suis très fatigué »