PSG : Pochettino a droit à un hommage inattendu

Publié le 2 août 2022 à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Vainqueur du Trophée des Champions dimanche soir avec le PSG, Christophe Galtier a démarré fort sa nouvelle aventure sur le banc du club de la capitale. Et le nouvel entraîneur parisien a tenu à rendre hommage à son prédécesseur, Mauricio Pochettino, pour cette victoire.

Out Mauricio Pochettino, bonjour Christophe Galtier. La direction du PSG a opéré à un changement majeur cet été en limogeant le technicien argentin pour le remplacer par l’ancien entraîneur du LOSC et de l’OGC Nice afin de redorer son projet.

La nouvelle vie de Pochettino

« Maintenant je m'adapte et je cherche à faire une analyse de tout ce qui s'est passé cet an et demi au Paris Saint Germain et, comme on dit toujours, l'expérience doit servir à progresser, à évoluer », a indiqué Mauricio Pochettino lundi dans un entretien accordé à Infobae sur son départ du PSG. Mais l’entraîneur argentin n’a pas encore été totalement oublié dans la capitale…

Mercato - PSG : Pochettino vide son sac après son départ et règle ses comptes https://t.co/9yVry0bGcL pic.twitter.com/ezmdkBWV3g — le10sport (@le10sport) August 1, 2022

Galtier a rendu hommage à Pochettino