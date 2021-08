Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Plus qu’une seule issue dans ce dossier chaud de Leonardo ?

Publié le 3 août 2021 à 0h45 par A.C.

A la recherche d’un attaquant, Leonardo souhaiterait attirer Joaquin Correa au Paris Saint-Germain.

Le mercato estival est loin d’être fini pour Leonardo. D’ici la fin du mercato estival beaucoup de choses pourraient se passer... surtout en attaque. Si une arrivée de Cristiano Ronaldo semble impossible sans un départ de Kylian Mbappé, le directeur sportif du Paris Saint-Germain aurait activé une autre piste, toujours menant vers la Serie A. Elle concernerait Joaquin Correa, qui a remporté la Copa America cet été avec l’Argentine et qui aurait demandé un bon de sortie aux dirigeants de la Lazio, alors que son contrat se termine en juin 2024.

Seul Lautaro Martinez peut débloquer la situation

Depuis quelques joueurs, Joaquin Correa semble toutefois échapper au Paris Saint-Germain. L’offre comprenant Pablo Sarabia n’aurait pas convaincu la Lazio et désormais plusieurs clubs de Premier League se seraient joints à la course. D’après les informations de Fabrizio Romano, il n’y aurait toutefois plus qu’une seule possibilité de voir Correa quitter la Lazio : un départ de Lautaro Martinez de l’Inter. Ancien entraineur de l’Argentin, Simone Inzaghi aimerait en effet le retrouver à l’Inter cette saison.