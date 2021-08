Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va encore se casser les dents…

Publié le 2 août 2021 à 21h20 par La rédaction

Un an après s’être heurté à la Lazio Rome pour Sergej Milinkovic-Savic, Leonardo va encore échouer pour un autre joueur romain : Joaquin Correa.

Leonardo est sur tous les fronts. Après avoir engagé 4 joueurs et pas des moindres, le directeur sportif tente d’attirer Pogba mais également Joaquin Correa, l’attaquant polyvalent de la Lazio. L’arrivée de l’argentin était en principe soumise au départ de Pablo Sarabia. Et alors que les deux mouvements étaient en bonne voie, il faudrait un gros retournement de situation pour voir l’ancien sévillan débarquer à Paris.

La Lazio a besoin d’argent

L’hypothèse d’un échange entre Correa et Sarabia avait été mise sur la table mais cette idée s’est vite estompée. Le club romain n’est pas fan de l’espagnol et a surtout besoin d’argent. C’est pourquoi le PSG a dû se résoudre à faire une offre. Mais qui n’est jamais montée au-delà des 20 millions d’euros. Alors que le club italien en réclame au moins 35. Les positions sont donc très lointaines, ce qui rend l’opération compliquée voire impossible aujourd’hui. On verra si les supporters parisiens tiendront rigueur de ce probable échec de leur directeur sportif. Mais si Leonardo parvient à faire venir Paul Pogba, ils devraient vite l’oublier.