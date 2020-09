Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pirlo ferait une fleur à Leonardo pour cet attaquant !

Publié le 18 septembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Leonardo scruterait le marché afin de dénicher un attaquant polyvalent. Le profil de Stephan El Shaarawy plairait au directeur sportif du PSG qui verrait la Juventus se retirer du dossier.

Ce n’est plus vraiment un secret désormais et le fait qu’Eric Maxim Choupo-Moting ne prolongera pas son contrat au PSG a fait de ce dossier une véritable priorité pour Leonardo. Avec les départs de l’international camerounais et d’Edinson Cavani, le club parisien se retrouve à court d’options sur le front de l’attaque. Pour remédier à ce problème, Leonardo testerait le marché et Stephan El Shaarawy serait une possibilité prise en considération par le directeur sportif du PSG. Mais la concurrence semble féroce pour l’Italien de 27 ans.

El Shaarawy, un simple plan de secours de la Juventus ?