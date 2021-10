Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pini Zahavi à l'origine d'un coup de tonnerre pour Kylian Mbappé ?

Publié le 21 octobre 2021 à 17h15 par A.M.

Visiblement bien décidé à recruter Kylian Mbappé, le FC Barcelone a confié cette mission à Pini Zahavi qui sera chargé de trouver une solution pour boucler cette opération.

Le feuilleton Mbappé est encore relancé. En effet, l'avenir de l'attaquant du PSG ne cesse de faire parler puisque son contrat s'achève en juin prochain et qu'une prolongation semble loin d'être actée. Dans cette optique, le Real Madrid compte bien tenter d'attirer Kylian Mbappé libre après avoir déjà essayé de le recruter cet été en transmettant des offres allant de 160 à 200M€. Toutefois, selon les informations de AS , le FC Barcelone compte bien se lancer dans ce dossier, et aurait un atout de taille.

Le Barça mandate Zahavi pour Mbappé

En effet, le média espagnol ajoute que Pini Zahavi aurait été mandaté par le FC Barcelone pour boucler cette opération. Il faut dire que bien que Kylian Mbappé sera libre, il faudra lui verser un imposant salaire, et compte tenu des finances du Barça, cela s'annonce compliqué. D'autant plus que l'international français semble bien décidé à rejoindre le Real Madrid. Mais Pini Zahavi est réputé pour être l'homme de tout boucler tous les transferts, comme en témoigne l'opération Neymar. C'est en effet le super-agent israélien qui est à l'origine du transfert de Neymar du Barça au PSG. Reste désormais à savoir s'il sera en mesure de convaincre Kylian Mbappé de faire le chemin inverse.