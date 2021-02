Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès valide un très joli coup de Leonardo !

Publié le 28 février 2021 à 21h15 par La rédaction

Alors que les dirigeants du PSG se penchent sur le dossier Moise Kean, dont le prêt prend fin au terme de la saison, l'attaquant italien ne cesse d'impressionner sous le maillot parisien. Pierre Ménès salue cette trouvaille de Leonardo.

Tout bonnement irrésistible en ce début de saison, Moise Kean enchaîne les bonnes performances sous le maillot du Paris Saint-Germain. De nouveau buteur face à Dijon samedi (4-0), l'attaquant italien a inscrit 17 buts en 29 rencontres toutes compétitions confondues. Au delà de cela, son attitude et son engagement sur le terrain sont des plus appréciés. De quoi donner aux dirigeants du PSG l'envie de le conserver. Seul problème, Moise Kean a été prêté sans option d'achat par Everton et les Toffees ne seraient pas prêts à brader leur jeune pépite. En attendant de trouver une solution, le PSG peut se réjouir de compter un tel joueur dans ses rangs. C'est en tout cas l'opinion dont a fait part Pierre Ménès, saluant l'arrivée de l'Italien l'été dernier malgré la crise du Covid-19.

« Dans le rôle qui lui est dévolu au PSG, je pense que c’est très bien »