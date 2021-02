Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reprend espoir pour Moïse Kean !

Publié le 28 février 2021 à 14h30 par La rédaction mis à jour le 28 février 2021 à 14h34

Encore buteur contre Dijon samedi (4-0), Moïse Kean continue de donner l'envie au PSG de tout faire pour le conserver une saison supplémentaire. Mais alors que l'international italien est prêté sans option d'achat, Leonardo va devoir négocier avec Everton. Mais avec la crise, le prix de Kean pourrait être revu à la baisse.

En quête d'un attaquant l'été dernier afin de compenser les départs d'Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting, le PSG a obtenu le prêt de Moïse Kean dans les dernières heures du mercato. Et le moins que l'on puisse dire c'est que l'attaquant italien se montre convaincant. Déjà auteur de 15 buts en 29 rencontres toutes compétitions confondues, l'ancien joueur de la Juventus se montre très précieux au sein de l'effectif de Mauricio Pochettino, notamment grâce à sa polyvalence. Une situation qui pousser le PSG à réfléchir à l'idée de conserver Moïse Kean la saison prochaine. Seul problème, l'Italien est prêté sans option d'achat. « Aujourd'hui, connaître les valeurs des joueurs, ce n'est pas facile. Honnêtement, ce n'est pas facile de se faire une idée. Avant on savait à peu près parce qu'il y avait des précédents qui pouvaient nous donner une idée, là c'est plus difficile de savoir. Le choix était évident (...) Mais là c'est difficile de savoir. C'est quelque chose qu'on saura plus vers la fin lorsque l'on comprendra mieux la situation. Là c'était un choix, on ne pouvait pas faire autrement, c'était un prêt. Et aujourd'hui avoir (Moise) Kean à disposition pour un an, c'est déjà quelques chose de très positif. Et si on peut voir dans le futur selon les conditions, on va essayer de voir comment ça se passe », confiait ainsi Leonardo concernant le casse-tête qui s'annonce dans ce dossier, au micro de France Bleu Paris .

Kean disponible pour moins de 30M€ ?