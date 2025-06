Mercato - PSG : Pierre Ménès retourne sa veste pour un crack !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après un an et demi passé en prêt à Strasbourg, Andrey Santos est retourné à Chelsea, avec qui il va participer à la Coupe du monde des clubs. Un joueur que Pierre Ménès aurait bien aimé voir au PSG, mais à la vue du niveau affiché par les milieux de terrain du club de la capitale actuellement, le journaliste a changé d’avis.

Ayant réalisé le triplé championnat, coupe, Ligue des champions, le PSG ne devrait pas beaucoup bouger sur le mercato et miser sur la continuité. Le club de la capitale aimerait tout de même se renforcer en recrutant un défenseur axial droitier. En ce sens, les dirigeants parisiens ont jeté leur dévolu sur Illya Zabarnyi (22 ans), sous contrat jusqu’en juin 2029 avec Bournemouth.

« Des doublures capables d’étoffer encore plus cet effectif pour la rotation » « C’est une équipe qui a des certitudes, même si on est en période de mercato et qu’on voit que le PSG va certainement prendre Zabarnyi en défense. Ce que je vois pour le mercato du PSG ? Pas grand-chose, peut-être des doublures capables d’étoffer encore plus cet effectif pour la rotation. Mais des titulaires… », estime Pierre Ménès, dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube. Selon le journaliste Fabrizio Romano, un accord a déjà été trouvé avec l’international ukrainien (49 sélections) et le PSG doit désormais s’entendre avec Bournemouth, qui réclame entre 60 et 70M€.