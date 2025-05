Mercato : Le PSG obligé de lâcher 60M€ ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une très bonne saison dans les rangs du RC Strasbourg où il est prêté par Chelsea, Andrey Santos figure d’ailleurs sur la short-list du PSG. Le club parisien est à la lutte avec Arsenal pour le jeune milieu de terrain brésilien, et selon les révélations de Pierre Ménès, il faudra lâcher 60M€ pour rafler la mise avec Santos.

Et si le PSG tentait un coup audacieux cet été avec le recrutement d’Andrey Santos (21 ans) ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le jeune milieu de terrain brésilien figure sur la short-list du club de la capitale, qui est à la lutte avec Arsenal sur ce dossier. Santos, prêté avec succès au RC Strasbourg, va donc retourner à Chelsea cet été, et le PSG sera obligé de miser gros s’il souhaite rafler la mise dans ce dossier.

« Le meilleur milieu de Ligue 1 » Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès encense dans un premier temps Andrey Santos pour sa grosse saison au RC Strasbourg : « Joueur absolument incroyable, il suffit de voir ses stats, il est dans le Top 5 européen des ballons récupérés, de tacles et d’interceptions. Ce sont des chiffres exceptionnels. Il a une activité défensive au niveau de la destruction adverse qui est fondamentale. Il a cette sérénité avec la balle, cette qualité de passe vers l’avant, et en plus il a marqué 10 buts. C’est pour moi le meilleur milieu de la Ligue 1 cette saison ».