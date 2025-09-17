Mercato - PSG : Personne ne l’a vu venir, Marquinhos se paye les journalistes !

Présent en conférence de presse mardi avant la rencontre opposant le PSG à l’Atalanta ce mercredi soir au Parc des princes, première de Lucas Chevalier en Ligue des champions au club parisien, Marquinhos a évoqué l’intégration réussie du gardien appelé en équipe de France au sein du vestiaire du champion d’Europe.
Le Paris Saint-Germain n’a pas vraiment chamboulé les lignes de son onze de départ titulaire de la fin de saison dernière qui lui a apporté la première Ligue des champions de son histoire. A une exception près au poste de gardien de but : Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie du côté de Manchester City pour une somme de 30M€ afin que Lucas Chevalier puisse hériter du statut de numéro un.
«Il parle très bien français déjà»
Recruté pour 40M€ hors bonus, l’ancien portier du LOSC s’est parfaitement acclimaté au vestiaire parisien et parle même déjà français comme l’a souligné avec humour Marquinhos en conférence de presse mardi. « C'est une adaptation rapide, il parle très bien français déjà. C'est bien ».
«Il est prêt, il est bien, il a pris ses responsabilités entre ses mains»
Le natif de Calais aura fort à faire pour succéder à Gianluigi Donnarumma dans les buts du PSG sur la scène européenne, mais dispose de la totale confiance de son capitaine Marquinhos. « Ce n'est pas évident d'arriver dans une équipe comme ça, après un gardien qui a fait un belle saison, il arrive avec une belle personnalité. On le connaissait, on a vu son potentiel. Il est prêt, il est bien, il a pris ses responsabilités entre ses mains. C'est un gardien qui peut arriver au très haut niveau des gardiens ».