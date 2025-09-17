Mercato - PSG : Personne ne l’a vu venir, Marquinhos se paye les journalistes !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Présent en conférence de presse mardi avant la rencontre opposant le PSG à l’Atalanta ce mercredi soir au Parc des princes, première de Lucas Chevalier en Ligue des champions au club parisien, Marquinhos a évoqué l’intégration réussie du gardien appelé en équipe de France au sein du vestiaire du champion d’Europe.

Le Paris Saint-Germain n’a pas vraiment chamboulé les lignes de son onze de départ titulaire de la fin de saison dernière qui lui a apporté la première Ligue des champions de son histoire. A une exception près au poste de gardien de but : Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie du côté de Manchester City pour une somme de 30M€ afin que Lucas Chevalier puisse hériter du statut de numéro un.

«Il parle très bien français déjà» Recruté pour 40M€ hors bonus, l’ancien portier du LOSC s’est parfaitement acclimaté au vestiaire parisien et parle même déjà français comme l’a souligné avec humour Marquinhos en conférence de presse mardi. « C'est une adaptation rapide, il parle très bien français déjà. C'est bien ».