L'OM fait une proposition inattendue à Rabiot !

Alors qu'il a rejoint l'AC Milan dans les dernières heures du mercato, Adrien Rabiot aurait eu une longue discussion avec Medhi Benatia qui lui a proposé de faire ce qu'il fallait pour envisager une réintégration. Une proposition qui n'a visiblement pas convaincu l'international français.

Après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts le 19 août dernier. Et alors que le feuilleton s'est éternisé jusqu'à la fin du mercato, le milieu de terrain français a finalement rejoint l'AC Milan qui a déboursé 10M€ pour le recruter. Cependant, Medhi Benatia révèle qu'il a eu une discussion avec Adrien Rabiot, lui proposant de faire ce qu'il peut pour être intégré.

Benati révèle une discussion de dernière minute avec Rabiot « Je n’avais qu’une envie en tête : fermer la parenthèse, pour ne pas traîner le dossier toute l’année. Soit Adrien se décidait de faire ce qu’il fallait pour qu’on puisse le réintégrer, soit on facilitait les choses pour qu’il aille ailleurs », confie le directeur sportif de l'OM dans une interview accordée au Monde, avant de poursuivre.