Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba ? La porte est toujours ouverte…

Publié le 20 août 2021 à 4h30 par T.M.

Cet été, le nom de Paul Pogba est souvent revenu au PSG. Et malgré la dernière arrivée de Lionel Messi, rien ne serait à exclure pour le joueur de Manchester United.

Le recrutement 2021 du PSG va certainement rester dans l’histoire. En effet, en ne dépensant seulement que 70M€, Leonardo a réussi à faire venir Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi. Et si ce n’était pas encore terminé ? Avant l’arrivée de la star argentine, le PSG concentrait ses efforts sur la quête d’un milieu de terrain et notamment Paul Pogba. Alors que Messi compliquerait un peu l’arrivée du joueur de Manchester United, tout resterait encore possible.

« On sait qu’en football il peut se passer des choses »