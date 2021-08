Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba fait durer le suspense !

Publié le 18 août 2021 à 20h15 par Th.B.

Alors que le PSG aimerait boucler un dernier gros coup cet été et notamment grâce au transfert de Paul Pogba, Manchester United n’aurait clairement pas jeter l’éponge sur ce dossier. Explications.

D’ici la fin du mercato estival, le PSG espérerait frapper un dernier grand coup sur le marché selon L’Équipe . Dans ses colonnes de mardi, le quotidien sportif expliquait que la direction sportive parisienne voudrait tenter d’attirer Paul Pogba au sein du club de la capitale ou son compatriote Eduardo Camavinga. Cependant, The Athletic a révélé mardi soir par le biais de son journaliste Laurie Whtiwell que Pogba serait « heureux » à Manchester bien que son contrat n’expire que dans un an. Et à ce sujet, il se pourrait qu’il y ait déjà du mouvement coulisse.

Une prolongation toujours dans les tuyaux pour Paul Pogba, mais…