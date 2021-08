Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme annonce sur l’intention d’Al-Khelaïfi avec Mbappé !

Publié le 18 août 2021 à 19h45 par Th.B.

Le PSG serait déterminé à trouver un accord avec Kylian Mbappé au sujet de sa prolongation, refusant catégoriquement de le laisser filer libre à la fin de son contrat en juin prochain. Le Real Madrid se tiendrait prêt et aurait la marge financière nécessaire pour boucler cette opération.

Kylian Mbappé va-t-il quitter le PSG d’ici la fin du mercato estival ? C’est une option à prendre en considération à en croire la presse espagnole qui assure que le Real Madrid serait prêt à dégainer une offre d’au moins 120M€ si la direction parisienne ouvrait finalement la porte à un transfert de son champion du monde. Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2022, Mbappé n’est pas emballé par une prolongation comme le10sport.com vous l’a confié le 13 août dernier, malgré la venue de Lionel Messi. Cependant, on vous soulignait qu’à moins d’un énorme revirement de situation, Kylian Mbappé devrait rester parisien pour cette saison, honorant ainsi son contrat jusqu’à son terme. Cependant, le PSG ne serait absolument pas prêt à le laisser filer de la sorte.

« Ils ne veulent pas le voir partir gratuitement en 2022 »