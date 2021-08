Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dés sont loin d’être jetés pour Paul Pogba…

Publié le 18 août 2021 à 5h45 par Th.B.

Pourtant annoncé sur le départ cet été pour le PSG ou le suivant au Real Madrid, Paul Pogba ne serait pas pressé de partir de Manchester United. Bien au contraire.

Juste avant d’entrer dans la deuxième quinzaine du mois d’août et de ce fait dans la dernière ligne droite du mercato estival, le PSG est parvenu à frapper très fort en s’attachant les services du sextuple Ballon d’or Lionel Messi. Cependant, il se pourrait bien que la venue de l’Argentin ne mette pas un terme au mercato parisien dans le sens des arrivées. En effet, selon L’Équipe , Leonardo et les dirigeants parisiens seraient susceptibles de lancer une offensive auprès de Manchester United pour le transfert de Paul Pogba.

Pogba est heureux à Manchester !