Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur le feuilleton Paul Pogba !

Publié le 3 août 2021 à 0h15 par A.C.

A un an de la fin de son contrat, Paul Pogba est annoncé proche d’une arrivée au Paris Saint-Germain.

Leonardo a déjà bouclé plusieurs recrues de tout premier rang, mais il ne semble pas rassasié. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain semble préparer un énième gros coup avant la fin du mercato et si certains parlent de Cristiano Ronaldo, c’est plutôt une star française qui pourrait débarquer. Il s’agit de Paul Pogba, dont l’agent a déjà fait affaire avec le PSG cet été et qui ne semble pas vouloir prolonger son contrat avec Manchester United. Ses dirigeants ont donc le choix : le vendre cet été ou alors le perdre gratuitement dans moins d’un an... pour la deuxième fois.

Sans le Covid, Pogba serait déjà à la Juventus