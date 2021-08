Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, l’offre qui peut tout déclencher !

Publié le 2 août 2021 à 23h20 par La rédaction

Positionné sur Paul Pogba, le PSG pourrait prochainement transmettre une première offre à Manchester United. Une fois les hostilités ouvertes, Paris aura un boulevard.

Il a été l’un des meilleurs Bleus lors de l’Euro cet été voire même le meilleur. Paul Pogba a toujours su se transcender lors des compétitions internationales. Et souvent au bon moment. Son contrat expirant en juin 2022, le Mancunien est à un tournant de sa carrière. Prolonger chez les Red Devils ou quitter l’Angleterre, ce qui permettrait à Manchester United de récupérer une belle somme. Il n’a jamais montré un enthousiasme débordant à rester en Angleterre. Et sa situation a réveillé l’intérêt de cadors européens et notamment du PSG.

Pogba veut Paris