Mercato - PSG : Pastore pourrait compliquer les plans de Leonardo !

Publié le 1 juin 2020 à 0h45 par A.C.

L’un des gros dossiers de Leonardo, pourrait bien tomber à l’eau au cours des prochaines semaines.

Maintenant que le dossier Mauro Icardi est réglé, Leonardo devrait se concentrer sur un autre chantier du Paris Saint-Germain. Selon nos informations, le directeur sportif du PSG souhaite frapper un gros coup au milieu de terrain, cet été. Sa short-list est claire, puisque Sergej Milinkovic-Savic est la priorité de Leonardo, qui suit également Ismaël Bennacer du Milan AC et Lorenzo Pellegrini de l’AS Roma. Pour ce dernier, le PSG doit déjà faire face à la forte concurrence de la Juventus, mais les choses pourraient encore plus se compliquer...

Pastore vendu pour prolonger Pellegrini