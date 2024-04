Mercato - PSG : Pastore confirme la prochaine signature ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Warren Zaïre-Emery a réussi à s’imposer comme un élément indispensable du PSG cette saison sous les ordres de Luis Enrique, et le jeune milieu de terrain de 18 ans s’apprête d’ailleurs à signer une prolongation de contrat. Javier Pastore s’enflamme pour le jeune crack du PSG et évoque son futur dans la capitale.

C’est un fait, Warren Zaïre-Emery (18 ans) a complètement changé de dimension cette saison au sein du PSG. Devenu titulaire indiscutable avec Luis Enrique, le titi s’est également installé en équipe de France et postulera même pour une place de titulaire au milieu de terrain cet été à l’Euro avec les Bleus. Autant de raisons qui incitent la direction du PSG à le prolonger, et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, la signature du nouveau contrat de Zaïre-Emery est imminente. Mais en attendant, il faut préparer le quart de finale retour de la Ligue des Champions contre Barcelone...

Pastore fan du nouveau PSG

Interrogé dans les colonnes du Parisien , Javier Pastore a passé en revue les talents du PSG avant ce choc contre le Barça : « Cette équipe a beaucoup de joueurs capables de créer des déséquilibres par la vitesse et le dribble. Je pense à Dembélé et Barcola, que j’aime beaucoup. Au milieu, il y a des profils qu’on n’avait pas l’habitude de voir ces dernières années au club. Ruiz a une vraie science tactique, il perd peu de ballons, il est toujours bien placé. Lee est habile, rapide, précieux à l’approche de la surface adverse. Vitinha fait une grande saison, il a beaucoup progressé ces derniers mois, il est capable de marquer », indique l’ancien meneur de jeu du PSG, avant d’évoquer Zaïre-Emery et son avenir.

« C’est le futur du PSG »