Mercato - PSG : Paris table sur des échanges

Publié le 16 mai 2020 à 1h10 par La rédaction

Il se confirme que le Paris Saint-Germain, soucieux de garder sa capacité d’investissement pour le duo Neymar-Mbappé, table en priorité sur des échanges pour son recrutement estival. Analyse.

Conformément au plan de vol analysé par le 10sport .com , à savoir un recrutement le plus économique possible afin de laisser un maximum de capacité d’investissement pour la prolongation du duo Mbappé-Neymar, axe central de son projet, Leonardo table beaucoup sur des formules d’échange pour le mercato estival.

Paredes et Draxler premiers concernés

Après les révélations sur un achat définitif d’Icardi à l’Inter en incluant au moins un joueur dans le deal, pour le céder ensuite à la Juve et récupérer d’autres joueurs dans l’opération, un nouvel élément est venu confirmer que le plan estival du PSG sera prioritairement bâti autour d’échanges. En effet, selon certains médias, le PSG serait désormais en discussions avec la Juve autour d’un échange Pjanic-Paredes. A ce titre, deux joueurs apparaissent en première ligne dans les éléments susceptibles d’être mis dans des opérations d’échange : Leandro Paredes et Julian Draxler.