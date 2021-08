Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris a bel et bien recruté une Rolls Royce !

Publié le 2 août 2021 à 17h40 par La rédaction

Les premières prestations d’Achraf Hakimi mettent tout le monde d’accord. Le PSG a mis la main sur l’un des meilleurs latéraux du monde.

Il fut la deuxième recrue officialisée par le club parisien cet été mais le deal était bouclé depuis un moment. Le PSG a annoncé le 6 juillet dernier la signature pour 4 saisons du latéral droit marocain Achraf Hakimi en provenance de l’Inter Milan. Un très gros coup sur le marché. Surtout pour un poste où les profils jeunes mais confirmés sont rares. Et l’enthousiasme débordant au moment de l’annonce n’est pas prête de s’estomper au regard de ses performances.

Un latéral moderne