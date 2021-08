Foot - PSG

PSG - Polémique : Hakimi reçoit un énorme soutien après le Trophée des champions !

Publié le 2 août 2021 à 15h15 par D.M. mis à jour le 2 août 2021 à 16h31

Sifflé par une grande partie du public israélien ce dimanche lors du Trophée des champions, Achraf Hakimi a reçu le soutien du Collectif Ultras Paris.

La LFP avait décidé d’organiser le Trophée des champions à Tel-Aviv. Au stade Bloomfield, le LOSC est parvenu à arracher la victoire face au PSG (1-0) ce dimanche. Une rencontre marquée par les sifflets du public israélien envers Achraf Hakimi. Le joueur marocain avait affiché son soutien à la Palestine en mai dernier lors de la période de tensions entre Israël et le peuple palestinien. Ce lundi, Hakimi a reçu le soutien des supporters du PSG.

Le CUP affiche son soutien à Hakimi

Le Collectif Ultras Paris a publié un communiqué dans lequel il affiche son soutien à Hakimi. « Nous déplorons et condamnons les sifflets d’une grosse partie du public israélien envers Achraf Hakimi hier lors du match des Trophées des champions opposant notre club à celui du LOSC à Tel-Aviv. Et nous sommes encore plus surpris que ni la LFP, ni la FFF et ni les dirigeants des deux clubs n’ont réagi face à cette situation. Nous apportons notre soutien à notre joueur, plus que jamais » peut-on lire sur la page Twitter du CUP.