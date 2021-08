Foot - PSG

PSG : Pochettino en rajoute une couche après le Trophée des champions !

Publié le 2 août 2021 à 9h05 par La rédaction mis à jour le 2 août 2021 à 9h07

Battu par le LOSC pour le Trophée des champions, le PSG a pourtant été meilleur que son adversaire de dimanche soir selon son entraîneur Mauricio Pochettino.