Mercato - PSG : Nuno Mendes n’a aucun doute pour son avenir !

Publié le 9 septembre 2021 à 21h45 par A.C.

Arrivé en provenance du Sporting lors du dernier mercato estival, Nuno Mendes compte bien rester le plus longtemps possible au Paris Saint-Germain.

Si la révolution a déjà eu lieu à droite, avec Achraf Hakimi, elle devrait également avoir lieu à gauche au Paris Saint-Germain. Alors que L’Équipe nous apprend ce jeudi que Mauricio Pochettino ne compte définitivement pas sur Layvin Kurzawa cette saison, Juan Bernat devra compter sur la concurrence du jeune Nuno Mendes, annoncé comme l’un des plus grands talents de sa génération au Portugal. On pourrait d’ailleurs le voir à l’œuvre sous le maillot du PSG dès ce 11 septembre, avec la réception de Clermont au Parc des Princes en Ligue 1.

« Mon objectif, c’est de donner le maximum pour que le club me fasse confiance et que je reste définitivement »