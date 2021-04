Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles révélations troublantes sur l’avenir de Neymar !

Publié le 4 avril 2021 à 21h10 par B.C.

Ce samedi, le média ARA a annoncé que Neymar n’avait pas fermé la porte à un retour au FC Barcelone, malgré l’avancée des discussions pour sa prolongation avec le PSG. Au lendemain de cette révélation, le quotidien catalan en a rajouté une couche.

Depuis ses envies d’ailleurs en 2019, Neymar s’est adapté au PSG et négocie depuis plusieurs mois une prolongation, alors que son contrat court jusqu’en juin 2022. Comme vous l’a annoncé le10sport.com, les discussions avancent favorablement et le PSG reste optimiste sur l’issue de ce dossier, mais ce samedi, le média ARA a jeté un froid sur ce dossier. En effet, Neymar aurait paralysé les discussions avec le club de la capitale en attendant de voir ce que décidera Lionel Messi pour son avenir. Neymar désire rejouer avec l’Argentin et n’écarterait pas la possibilité de revenir au FC Barcelone pour réaliser son souhait. Pourtant, Téléfoot a bien confirmé ce dimanche que Neymar était tout proche de prolonger. Alors, qui croire ?

Neymar joue-t-il sur les deux tableaux ?