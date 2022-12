Mercato - PSG : Nouvelle révélation sur ce transfert à 150M€ de Campos

Pierrick Levallet

Dans le viseur du PSG, mais aussi du Real Madrid, de Liverpool et de Manchester City, Jude Bellingham fait des envieux sur le mercato. Récemment, des contacts avaient été révélés entre l'agent du joueur de 19 ans et le club madrilène. Mais finalement, il n'en serait rien, et l'agent annoncé n'aurait rien à voir avec le dossier.

Cet été, Luis Campos s’est activé sur le marché des transferts pour renforcer le milieu de terrain du PSG. Le conseiller football parisien a attiré Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler dans la capitale. Sauf que le Portugais ne voudrait pas s’arrêter là. Dans cette optique, Luis Campos aurait Jude Bellingham dans son viseur. Le joueur de 19 ans, estimé à 150M€, fait des merveilles avec le Borussia Dortmund et l’Angleterre à la Coupe du monde. L’Anglais est également lié au Real Madrid. Des contacts avaient d’ailleurs été établis d’après certaines rumeurs. Mais il n’en serait finalement rien.

Mise au point sur l’agent de Bellingham

Selon les informations de Sky Deutschland , Jude Bellingham ne serait pas représenté par Mark Bennett, annoncé comme son agent. Ce dernier n’aurait rien à voir avec les négociations pour le joueur de 19 ans. Il n’aurait d’ailleurs entretenu aucune discussion avec le Real Madrid. Les parents de la pépite du Borussia Dortmund seraient responsables des intérêts de Jude Bellingham. Et pour le moment, Liverpool serait en pole position dans ce dossier grâce à Jürgen Klopp.

