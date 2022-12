Mercato - PSG : Campos est sous pression pour ce transfert à 150M€

Afin de renforcer le milieu de terrain de Christophe Galtier, le PSG suivrait de près Jude Bellingham. Antero Henrique se serait déjà renseigné pour le joueur de 19 ans. Mais un autre prétendant serait entré dans la danse. Et ce club serait déjà passé à l'action pour la pépite du Borussia Dortmund.

Après Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler, le PSG pourrait bien accueillir un nouveau joueur au milieu de terrain. En effet, Antero Henrique se serait renseigné il y a quelques semaines déjà pour Jude Bellingham. Estimé à 150M€, l’international anglais est sensationnel avec le Borussia Dortmund et l’Angleterre à la Coupe du monde. D’ailleurs, un concurrent voudrait couper l’herbe sous le pied du PSG dans ce dossier.

🚨🔥 #ManchesterCity want to anticipate the competition of #RealMadrid and #Liverpool for Jude #Bellingham. 🗣️ For this reason, #MCFC started talks with #BVB to go deep on the 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 player situation. 🐓⚽ @TheTransferEx #Transfers #RMCF #LFC https://t.co/1D2tuOKwkM pic.twitter.com/qiv0AFacPJ