Mercato - PSG : Nouvelle piste inattendue activée en attaque !

Publié le 25 septembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Toujours en quête d’un renfort offensif en cette fin de mercato estival, le PSG songerait désormais à se faire prêter Ivan Perisic en provenance de l’Inter Milan.

« On veut accélérer (…) Les priorités sont claires. On a besoin d'un attaquant, un défenseur central et un milieu de terrain », confiait dernièrement Thomas Tuchel en conférence de presse, fixant donc les grandes priorités de la fin du mercato estival du PSG. L’entraîneur allemand attend donc notamment l’arrivée d’un nouvel attaquant, mais dispose de moyens limités à cet effet. Du coup, le PSG se pencherait désormais sur un profil en difficulté du côté de l’Inter Milan…

Le PSG songe à Perisic

Comme l’a révélé Foot Mercato jeudi, Leonardo se serait rencardé sur le profil d’Ivan Perisic (31 ans). L’attaquant croate, qui n’a pas été conservé par le Bayern Munich à l’issue de sa période de prêt cet été, est donc retourné à l’Inter qui ne compte toujours pas sur lui, et le directeur sportif du PSG tente donc d’obtenir le prêt avec option d’achat de Perisic pour cet été. Affaire à suivre…