Mercato - PSG : Nouvelle bombe dans la presse italienne ! 

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a recruté un gardien en la personne de Matvey Safonov. Ce dernier est censé concurrencer Gianluigi Donnarumma, mais il est également possible qu’à moyen terme il devienne numéro un. En effet, l’international italien pourrait tout simplement quitter Paris. Manchester City serait très intéressé par ses services en cas de départ d’Ederson et la formation anglaise aurait même déjà contacté l’entourage du portier parisien, d’après les informations de la presse italienne.

Il y a beaucoup de mouvements dans le secteur des gardiens de but cet été au PSG. Premièrement, le club de la capitale a perdu pas moins de trois portiers. Keylor Navas, Sergio Rico et Alexandre Letellier ont quitté Paris, car leurs contrats arrivaient à échéance. Par la suite, les dirigeants parisiens ont donc fait signer Matvey Safonov, pour remplacer numériquement le Costaricien. L’international russe arrive en provenance du FK Krasnodar, contre un chèque d’environ 20M€.

Matvey Safonov veut se battre pour la place de numéro un

Depuis maintenant quelques saisons, Gianluigi Donnarumma est le gardien numéro un du PSG. Mais la saison prochaine, le portier italien sera en concurrence avec Matvey Safonov et ce dernier veut se battre pour obtenir cette place, comme il l’a déclaré dans une vidéo Youtube avec le journaliste Nobel Arustamyan. « Être le gardien n° 2 du PSG ? Je ne comprends pas ça. Personne ne m'a jamais dit que j'étais numéro 2. Je viens à Paris pour me battre. Je veux jouer au football. Même s'ils m'avaient dit que j'étais numéro 2, je ne les aurais pas écoutés. C'est à moi de donner le meilleur de moi-même. Je ne me vois pas comme un numéro 2. Je ne veux pas être un joueur de remplacement. »

L’entourage de Donnarumma est en contact avec Manchester City

Matvey Safonov pourrait donc bien chipper la place de titulaire dans les cages à Gianluigi Donnarumma. Le portier russe pourrait également se voir faciliter la tâche, car l’international italien pourrait tout simplement quitter le PSG. D’après les informations de La Repubblica, Manchester City serait en négociations avec l’entourage du dernier rempart parisien. Les Skyblues pourraient en faire le remplaçant d’Ederson, qui serait tenté par un départ vers l’Arabie saoudite. Affaire à suivre...