Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce fracassante sur l’avenir de Neymar !

Publié le 14 avril 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Malgré les récentes spéculations de la presse espagnole, un journaliste brésilien est venu confirmer les révélations du 10 Sport concernant la prolongation de contrat de Neymar au PSG.

Neymar au PSG, l’histoire va bel et bien continuer ! Comme le10sport.com vous l’a récemment révélé, il ne s’agit plus que d’une question de jours avant que le club de la capitale n’officialise la prolongation de contrat de sa star brésilienne jusqu’en juin 2022. Et même si la presse espagnole a indiqué que Neymar envisageait de retourner au FC Barcelone, il n’en est rien. D’ailleurs, le journaliste brésilien Joao Henrique, proche de l’attaquant brésilien du PSG, a confirmé la tendance d’une prolongation dans les colonnes de France Football.

« Il veut rester à Paris »