PSG : Nouvel indice sur le prochain entraîneur après Galtier ?

Publié le 23 septembre 2022 à 17h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Si Luis Campos a très rapidement opté pour Christophe Galtier cet été en étant nommé conseiller sportif du PSG, sa proximité avec José Mourinho a récemment fait couler de l’encre au sujet d’une éventuelle collaboration. Et le Special One, actuellement en poste à l’AS Rome, s’est d’ailleurs prononcé sur son avenir.

Fort de leur collaboration fructueuse par le passé au LOSC, Luis Campos et Christophe Galtier se sont retrouvés cet été au PSG. Le premier, nommé conseiller sportif après le départ de Leonardo, n’a pas hésité longtemps avant de porter son choix sur Galtier pour remplacer Mauricio Pochettino : « Quand le président m'a invité à reprendre ce poste, la première chose que j'ai fait, c'est appeler Christophe Galtier, avant même d'appeler ma femme et ma mère. Je connais ses valeurs, ses capacités, ce qu'il peut apporter. On peut faire un travail ensemble. On a une grande mission », a récemment indiqué Campos au micro de RMC Sport.

Campos-Mourinho, un lien établi

Pourtant, Luis Campos disposait d’autres options de grande qualité au sein même de son entourage. Comme l’a récemment expliqué Le Parisien dans ses colonnes, le conseiller sportif du PSG et son compatriote portugais José Mourinho, actuellement à l’AS Rome, sont très proches. Et il serait donc probable que le Special One soit évoqué à l’avenir comme une piste plausible si Christophe Galtier venait à se trouver en difficulté sur le banc du PSG. D’ailleurs, du haut de ses 59 ans, Mourinho semble encore loin de la retraite…

« Je veux continuer »