Foot - Mercato - PSG

PSG : Aucun doute sur le nouveau crack du projet QSI ?

Publié le 23 septembre 2022 à 13h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Finalement retenu par Luis Campos et Christophe Galtier en toute fin de mercato estival alors que son départ en prêt au RC Lens semblait acté, Warren Zaîre-Emery est l’un des jeunes talents actuels les plus prometteurs du PSG. Et tout le monde semble déjà unanime sur le milieu de terrain parisien.

Dès le début du mois d’août, alors qu’il venait de lui offrir son premier match en Ligue 1 sous les couleurs du PSG face à Clermont (victoire 5-0), Christophe Galtier s’enflammait pour le talent de Warren Zaïre-Emery, jeune milieu de terrain de 16 ans qui a signé son premier contrat professionnel cet été : « Warren est un joueur très sérieux et il a été très bon pendant la préparation. Je me devais de lui donner ses premières minutes en Ligue 1. Je crois que c'est un des plus jeunes joueurs du PSG à jouer en Championnat. C'est important de joindre l'acte à la parole. La formation parisienne est d'un très haut niveau et faut que ces jeunes se sentent concernés », confiait alors le nouvel entraîneur du PSG.

Mercato - PSG : Il a claqué la porte du projet QSI, il s’en explique https://t.co/2euvDk1Bzx pic.twitter.com/Gl8pmOStE5 — le10sport (@le10sport) September 23, 2022

Le PSG a tout fait pour le retenir

Il faut dire que Warren Zaïre-Emery suscite de l’intérêt depuis un moment sur le marché des transferts. Et même lorsque le PSG a réussi en juillet dernier à lui faire signer son premier bail professionnel jusqu’en 2025, il était encore question d’un départ pour le jeune milieu de terrain. L’EQUIPE a révélé jeudi dans ses colonnes que tout était même ficelé avec le RC Lens pour une arrivée de Zaïre-Emery en prêt, mais ce sont finalement Galtier et Luis Campos qui ont décidé de retenir le jeune talent du PSG en toute fin de mercato.

« Il peut faire beaucoup de choses avec Paris »