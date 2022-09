Foot - Mercato - PSG

PSG : Neymar au Real Madrid, l'énorme crainte du FC Barcelone

Publié le 23 septembre 2022 à 17h45 par Thibault Morlain

En 2017, Neymar et Kylian Mbappé ont donc rejoint le PSG. Et s'ils étaient finalement allés au Real Madrid ? Alors que les Merengue avaient tenté leur chance pour le crack de Bondy, alors à Monaco à cette époque, du côté du FC Barcelone, on a également craint de voir le Real Madrid formuler une offre alors que Neymar souhaitait partir.

Cela fait maintenant plus de 5 ans que Neymar est un joueur du PSG. En effet, en 2017, le Brésilien avait pris la décision fracassante de quitter le FC Barcelone. Cela avait alors abouti à son transfert à 222M€. Neymar a ainsi pris la direction du PSG, mais en Catalogne, on a craint un scénario encore pire : le voir rejoindre l'ennemi, le Real Madrid.

« Si j'étais le Real... »

El Mundo a révélé un message de Raúl Sanllehí, ancien directeur du football du FC Barcelone. On peut notamment voir ce dernier exprimer ses craintes à sa direction à propos d'un transfert de Neymar vers le Real Madrid : « Selon ce qui se dit, le Real Madrid a fait une offre de 180M€ pour Mbappé. Si j'étais le Real et que j'avais connaissance de cette situation, je planifierais clairement un échec et mat, mais c'est une réflexion personnelle... J'en reste là ».

Un transfert qui ne faisait pas l'unanimité