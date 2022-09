Foot - Mercato - PSG

PSG : Voilà pourquoi Neymar a quitté le FC Barcelone

Publié le 23 septembre 2022 à 09h15 par Thibault Morlain

Révélé à Santos, Neymar a explosé au FC Barcelone, se révélant aux côtés de Lionel Messi. Mais cette belle histoire a toutefois pris fin en 2017 suite au transfert retentissant du Brésilien vers le PSG. Un choix qui avait alors surpris tout le monde à l'époque. Pourquoi Neymar a-t-il alors choisi de partir ? Révélations.

Après Lionel Messi et Gerard Piqué, c'est désormais au tour de Neymar de faire l'objet des révélations d' El Mundo . Le média espagnol dévoile ainsi certaines informations concernant le Brésilien, notamment à propos de son transfert en 2017 du FC Barcelone vers le PSG. Et on peut y apprendre les raisons du départ de Neymar.

« Il pense donc, à tort, qu'en fuyant Barcelone, il va également fuir ses problèmes »

Ainsi, El Mundo rapporte un message de Raúl Sanllehí, ancien directeur du football du FC Barcelone, dans lequel il explique à propos de Neymar à sa direction de l'époque : « Le problème est dans la tête du joueur. Il va mal, il a des problèmes personnels, il est très confus et très vulnérable. Ainsi, il pense donc, à tort, qu'en fuyant Barcelone, il va également fuir ses problèmes ».

