Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre dans le dossier Paqueta ?

Publié le 16 janvier 2020

Annoncé comme étant l’une des pistes chaudes du PSG pour ce mercato hivernal, Lucas Paqueta aurait finalement été mis de côté par Leonardo.

Ces dernières semaines, un vif intérêt du PSG a été annoncé avec insistance pour Lucas Paqueta (22 ans), d’autant que Leonardo connaît très bien le milieu offensif brésilien du Milan AC pour l’avoir lui-même fait venir en Italie en 2017. Le club rossonero réclamerait pas moins de 35M€ pour accepter une vente de Paqueta cet hiver, et alors que le PSG dispose de moyens limités, Leonardo aurait bien une décision radicale dans ce dossier.

Paqueta mis de côté par le PSG ?