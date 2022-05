Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Départ, prolongation... Le feuilleton Mbappé part dans tous les sens !

Publié le 3 mai 2022 à 17h30 par Dan Marciano

A en croire la presse espagnole, Kylian Mbappé aurait pris la décision de quitter le PSG et de rejoindre le Real Madrid cet été. Mais certains médias français se montrent beaucoup moins affirmatifs.

Le monde du football est suspendu à la décision de Kylian Mbappé. Que fera le joueur lors du prochain mercato estival ? Deux choix s'offrent à lui. En fin de contrat avec le PSG, le champion du monde 2018 pourrait fait le choix de poursuivre sa carrière en Ligue 1 et tenter de mener le club vers les sommets européens avant de voguer vers d'autres horizons. Ou alors, Mbappé pourrait décider de changer d'air cet été et s'engager avec le Real Madrid, la formation de ses rêves. Depuis plusieurs mois, les rumeurs s'accumulent. Certains médias évoquent un départ imminent de l'ailier, d'autres prennent plus de précaution en évoquant une période de réflexion. Il est important aussi de remarquer les différences dans le traitement de l'information en Espagne et en France. Pour la presse ibérique, le feuilleton Mbappé serait bouclé depuis plusieurs mois, évoquant un accord de principe avec le Real Madrid. Et ces dernières heures, certains journalistes espagnols en ont remis une couche sur l'avenir du prodige tricolore.

La presse espagnole campe sur ses positions

Journaliste pour Marca et d'autres médias espagnols, Ramon Alvarez de Mon s'est prononcé sur l'avenir de Kylian Mbappé. Lors d'une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube, il annonce le départ imminent du joueur pour le Real Madrid. La seule préoccupation pour son entourage concernerait l'annonce de sa décision. le joueur de 23 ans voudrait garder la meilleure image possible et s'interroge sur la manière d'annoncer son choix. Pour Bernabeu Digital, Ramon Alvarez de Mon en a remis une couche ce mardi : « Je crois toujours que son transfert est bouclé, que l'annonce n'est plus qu'une question de jours. Il doit terminer la saison. En fait, mes dernières informations sont que la famille de Mbappé et Mbappé lui-même recherchent la meilleure façon et le meilleur moment pour communiquer sa décision au PSG de quitter le Parc des Princes et de rejoindre les rangs du Real Madrid ».

Le clan Mbappé toujours en réflexion