Mercato - PSG : Cette énorme confidence sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 3 mai 2022 à 15h45 par Thomas Bourseau

Alors qu’il a été question d’un départ de Lionel Messi du PSG lors du prochain mercato dans la foulée de l’élimination du Paris Saint-Germain et d’un potentiel retour au FC Barcelone, il n’en serait absolument rien et ce, pour une raison bien précise.

Et si Lionel Messi venait à quitter le PSG à l’intersaison, soit seulement un an après avoir débarqué au Paris Saint-Germain. En effet, après l’élimination du club parisien en 1/8ème de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid, il a été question d’un potentiel départ de Lionel Messi. Le journaliste Matteo Moretto évoquait même un éventuel retour au FC Barcelone ou un engagement au sein d’une des franchises de Major League Soccer. Néanmoins, le journaliste Guillem Balague et au passage biographe de Lionel Messi, a affirmé au Parisien par le biais d’une rubrique que le septuple Ballon d’or comptait bien honorer son contrat jusqu’à son terme.

Messi plus heureux à Barcelone, mais totalement engagé envers le PSG !