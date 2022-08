Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos plombé sur l'un de ses gros dossiers ?

Publié le 18 août 2022 à 11h15 par La rédaction

Toujours à la recherche d’un nouvel attaquant, le Paris Saint-Germain cible depuis quelques semaines Gonçalo Ramos. De nombreux clubs pistent aussi l’attaquant du Benfica, comme Southampton qui a fait une entrée fracassante dans ce dossier.

Alors que le Paris Saint-Germain veut continuer à renforcer son effectif après les arrivées d’Hugo Ekitike, Renato Sanches, Nordi Mukiele ou encore Vitinha, le PSG souhaiterait pouvoir accueillir un nouvel attaquant d’ici la fin du mercato.

Le PSG veut un nouvel attaquant

Alors qu’Arnaud Kalimuendo a quitté le Paris Saint-Germain la semaine dernière et que le PSG souhaite se séparer de Mauro Icardi très rapidement, Christophe Galtier veut un attaquant supplémentaire, comme il l’annonçait dans une conférence de presse la semaine dernière : « On souhaite l’arrivée d’un autre attaquant. On a un calendrier très chargé jusqu’au 13 novembre, plus une Coupe du monde ». Mais le PSG se retrouve en difficulté sur l'une de ses pistes offensives...

