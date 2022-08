Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un scénario ahurissant prend forme pour Ruiz

Publié le 18 août 2022 à 10h15 par Axel Cornic

Après Vitinha et Renato Sanches, Luis Campos souhaiterait recruter un troisième milieu de terrain et aurait donc jeté son dévolu sur Fabian Ruiz. Or, si ce dernier est poussé vers la sortie par le Napoli, le Paris Saint-Germain ne semble pas trouver de terrain d’entente et pourrait bien voir ce dossier tomber à l’eau pour ce mercato estival.

C’est le secteur qui a le plus changé depuis l’arrivée de Luis Campos ! Avec Marco Verratti seule intouchable, le milieu du PSG s’est refait un tout nouveau look avec les arrivées de Vitinha et Renato Sanches, sans oublier les départs qui ont eu lieu ou qui pourront se faire d’ici la fin du mercato. Mais ce n’est pas terminé, puisque Campos souhaiterait attirer Fabian Ruiz aussi au PSG.



Le PSG et le Napoli n’ont toujours pas trouvé d’accord

L’opération semblait pouvoir se boucler assez rapidement, mais force est de constater que le PSG et le Napoli peinent à trouver un accord. La dernière offre parisienne tournerait autour des 25M€, alors que les dirigeants napolitains continueraient de réclamer pas moins de 30M€. Une situation qui ne semble pas vraiment vouloir se débloquer…

