Foot - Mercato - PSG

Ce transfert à 25M€ débloqué par Ndombele

Publié le 17 août 2022 à 18h15 par Quentin Guiton

Le PSG recherche encore un milieu supplémentaire d’ici la fin du mercato. Et ces derniers jours, Fabian Ruiz (Naples) est annoncé tout proche du club de la capitale. L’Espagnol serait déjà tombé d’accord avec la formation parisienne et le PSG et Naples seraient même proches d’un accord autour des 25M€. D’ailleurs, Ruiz devrait débarqué d’ici peu, Naples ayant mis la main sur son remplaçant…

C’était la surprise du chef. Contre toute attente, on apprenait que Fabian Ruiz était tout proche de rejoindre le PSG cet été. Luis Campos avait œuvré en cachette depuis des mois déjà pour battre la concurrence, dont faisait partie le Real Madrid. Après Vitinha et Renato Sanches, Fabian Ruiz devrait donc vraisemblablement devenir le dernier milieu désiré par le PSG sur ce mercato.

Mercato - PSG : Une piste confirmée pour le transfert d'Icardi https://t.co/h4ExkWvNqO pic.twitter.com/qyPqWSzS2j — le10sport (@le10sport) August 17, 2022

Le PSG et Naples proche d’un accord

Si Fabian Ruiz s’est déjà mis d’accord avec le club de la capitale, reste encore à ce que le PSG et Naples s’entendent sur le transfert de l’Espagnol. Et ça tombe bien, un accord serait tout proche d’être conclu, autour des 25M€.

Naples a trouvé le remplaçant de Fabian Ruiz