Mercato - PSG : Nouveau bras de fer avec le Real Madrid après Mbappé !

Publié le 27 octobre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Dans l’optique de la succession de Kylian Mbappé l’été prochain, le PSG se serait à son tour mis en chasse de la jeune pépite allemand Karim Adeyemi, également courtisée par… le Real Madrid !

Kylian Mbappé arrivant au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain, le Real Madrid souhaite plus que jamais en profiter et tentera logiquement de l’attirer libre à cette échéance. Mais l’attaquant français ne serait pas sa seule piste offensive, puisqu’un vif intérêt du club merengue pour Karim Adeyemi (19 ans, RB Salzbourg) est évoqué depuis quelques mois. Le jeune buteur allemand, considéré comme l’un des plus grands espoirs à son poste, affole déjà le marché des transferts, et le PSG ne s’y trompe pas…

Le PSG dans la course pour Adeyemi

Comme l’a révélé Sky Germany, le PSG serait à son tour entré dans la danse pour tenter de recruter Karim Adeyemi lors du prochain mercato estival, faisant donc notamment de l’ombre au Real Madrid. Après la rude bataille qui se livre entre les deux clubs depuis plusieurs mois pour Kylian Mbappé, l’histoire pourrait donc se répéter avec Adeyemi…