Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue de Longoria ouvre la porte… à Barcelone !

Publié le 27 octobre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Arrivé à l’OM en provenance du FC Barcelone cet été, Konrad De La Fuente est revenu sur son histoire un peu spéciale avec son club formateur et n’exclut pas d’un retourner un jour.

Longtemps pressenti comme l’un des espoirs prometteurs du FC Barcelone, Konrad De La Fuente (20 ans) n’a finalement jamais percé avec son club formateur. L’attaquant américain a fini par rejoindre l’OM lors du dernier mercato estival pour 3M€, et il réussit à obtenir davantage de temps de jeu sous les ordres de Jorge Sampaoli. Interrogé dans un live Twitch mardi, De La Fuente a néanmoins indiqué qu’il n’excluait pas de revenir un jour à Barcelone.

« On ne sait jamais l’avenir… »