Mercato - PSG : Ce joueur de Pochettino se livre sans détour sur son passage à Paris !

Publié le 27 octobre 2021 à 1h45 par D.M.

Présent au PSG depuis 2016, Colin Dagba a évoqué sa vie parisienne et les objectifs qu'il s'est fixé pour la suite de sa carrière.

Agé de 23 ans, Colin Dagba est l’un des rares joueurs issus du centre de formation du PSG à avoir obtenu sa chance cette saison en équipe première. Le latéral droit avait été titularisé par Mauricio Pochettino le 15 octobre dernier lors de la rencontre face au SCO d’Angers (victoire 2-1). Même si son temps de jeu reste limité, Dagba est épanoui au sein du PSG. Ce mardi, le joueur est revenu sur sa vie à Paris et a révélé ses objectifs avec son club formateur.

« Il faut rester soi-même sinon… »