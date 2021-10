Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a trouvé le nouveau Kylian Mbappé !

Publié le 25 octobre 2021 à 22h15 par H.G.

Alors que le PSG est à la recherche d’un successeur à Kylian Mbappé, le club de la capitale se pencherait sur le profil d’un attaquant allemand extrêmement prometteur dans cette optique.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé se dirige actuellement tout droit vers un départ libre du PSG en fin de saison. Et si la priorité du club parisien serait de le prolonger, la direction francilienne n’a d’autre choix que de se pencher sur sa succession au regard de la situation contractuelle de son attaquant de 22 ans. En ce sens, le10sport.com vous a révélé que le PSG est intéressé par Erling Haaland et Robert Lewandowski. Cependant, les deux attaquants qui évoluent en Bundesliga ne seraient pas les seuls ciblés par le club parisien.

Le PSG se penche sur Karim Adeyemi !